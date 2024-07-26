Українські банки очікують підвищення попиту на всі види кредитів 

Підвищення попиту на всі види корпоративних та роздрібних кредитів і зростання обсягів кредитного портфеля.

Про це повідомив Національний банк України з посиланням на результати щоквартального опитування про умови банківського кредитування.

Згідно з повідомленням, на подальше зростання попиту на кредити з боку малого та середнього бізнесу (МСП) вплинули потреба в капітальних інвестиціях та оборотному капіталі, нижчі процентні ставки та необхідність реструктуризувати борги.

Крім того, попит на позики серед населення підвищувався завдяки ліпшим споживчим настроям, кращим перспективам ринку нерухомості, зокрема низьким відсотковим ставкам за іпотекою.

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Водночас закредитованість населення є найнижчою за всю історію спостереження з 2016 року.

У НБУ також зазначили, що у II кварталі банки продовжували посилювали стандарти кредитування передусім для великих підприємств, стандарти для МСП лишилися незмінними.

У ІІІ кварталі планується посилити стандарти для валютних кредитів. Проте для МСП та довгострокових позик банки планують пом’якшити кредитні стандарти. Триватиме пом’якшення стандартів споживчого кредитування.

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"Рівень схвалення заявок у II кварталі зменшився для корпоративних позик, за винятком кредитів МСП. Банки мали консервативніший підхід до суми позик, а для великих підприємств – до вимог до застави", - розповіли в НБУ.

Водночас, як йдеться в повідомленні, для населення рівень схвалення заявок на кредити зріс. Цьому сприяли послаблення заставних вимог для іпотеки, збільшення обсягу кредитів та зниження відсоткових ставок і комісій для споживчих позик.

Нагадаємо:

У межах меморандуму про пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури банки отримали заявок на 38 мільярдів гривень, схвалили - на 3 мільярди.

Правління Національного банку України вирішило зберегти облікову ставку на рівні 13%.

Економічна правда