Акції технологічних компаній на Волл-стріт падають третій день поспіль: причини

Ринки США слідують за Європою та Азією, оскільки інвестори розчаровуються в компаніях за невиконання планових показників прибутку.

Про це повідомляє Finacial Times.

У четвер, 26 липня, біржа Волл-стріт зазнала третього дня падіння після того, як кращі, ніж очікувалося, показники зростання в США не змогли повністю пом'якшити його від сильного розпродажу акцій компаній в Європі та Азії.

Зазначається, що під час волатильної сесії індекс Nasdaq Composite коливався між початковим падінням на 1,8% і подальшим зростанням на 1%, перш ніж закритися з втратою 0,9%. У середу індекс високотехнологічних компаній пережив найгірший день за останні 18 місяців, впавши на 3,6%.

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Таке стрімке падіння сталося після того, як економіка США зросла на 2,8% в річному обчисленні в другому кварталі, перевершивши прогнози і розвіявши занепокоєння щодо уповільнення глобального зростання.

Натхненні показниками ВВП, трейдери знову переключилися на акції з низькою капіталізацією, продовживши нещодавній потужний ріст цього раніше нелюбимого класу активів.

Повідомляється, що переорієнтація з великих технологій на акції компаній з малою капіталізацією почалася на початку місяця після того, як нижчі, ніж очікувалося, показники інфляції в червні посилили впевненість інвесторів у тому, що економіка США залишається на шляху до досягнення "золотого сценарію", коли інфляція сповільнюється, не викликаючи рецесії.

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Різке падіння в Європі та Азії ознаменувало розворот ажіотажу навколо акцій технологічних компаній, зокрема тих, що пов'язані зі штучним інтелектом, який спричинив основний приріст акцій цього року. Вони також підкреслюють суворе покарання, яке інвестори застосовують до компаній, що не досягли запланованих показників прибутку.

Очікування того, що Федеральна резервна система скоро знизить вартість запозичень, спричинили зміщення акцентів з високотехнологічних компаній, що високо летять, в непопулярні куточки ринку, такі як менші акції.

Американські виробники мікросхем, вражені поєднанням розчаровуючих результатів, геополітичної напруженості і переходу на менші акції, очолили рух індексів і в кінцевому підсумку завершили день зниженням: Nvidia знизилася на 1,7%, а AMD - на 4,4%.

Акції Alphabet впали на 3%, додавши до 5-відсоткового падіння в середу після того, як побоювання щодо зростання капітальних витрат, пов'язаних зі штучним інтелектом, переважили хороші прибутки компанії в другому кварталі.

Німецький виробник мікросхем Infineon Technologies впав на 6,5% в четвер, BE Semiconductor втратив 14%, а швейцарська напівпровідникова група STMicroelectronics впала на 13,7% після того, як знизила свої прогнози продажів на 2024 рік.

Загальноєвропейський індекс Stoxx Europe 600 впав на 0,7 відсотка до найнижчого рівня з травня. Французький Cac 40 впав на 1,1%, а лондонський FTSE 100 виріс на 0,4%.

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