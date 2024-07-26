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Економіка Північної Кореї відродилася через торгівлю зброєю з Росією - Bloomberg

П'ятниця, 26 липня 2024, 09:26 - Артур Крижний

Економіка Північної Кореї відродилася після того, як торгівля зброєю з Росією забезпечили підтримку режиму Кім Чен Ина.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на дані Центробанку Південної Кореї.

Валовий внутрішній продукт Північної Кореї зріс на 3,1% у 2023 році порівняно з попереднім роком, поклавши край трирічній низці скорочень і продемонструвавши найбільше зростання з 2016 року, згідно з оцінками центробанку Південної Кореї.

Важка і хімічна промисловість стали лідерами економічного зростання, збільшившись на 8,1% порівняно з попереднім роком. Хоча у звіті не йдеться про те, чи займаються ці галузі виробництвом зброї, в ньому відзначається збільшення виробництва первинних металів, які можуть включати залізо, сталь, мідь, нікель і алюміній.

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Банк Кореї щорічно звітує про економіку Північної Кореї на основі даних, які він збирає від різних установ, і його цифри вважаються одними з найкращих аналізів діяльності свого таємничого сусіда, пише Bloomberg.

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Нагадаємо:

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Російські експортери вугілля почали постачати паливо до Китаю через КНДР.

Європейський Союз запропонував санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, які вона застосовує проти України.

Економічна правда.

економіка Росія КНДР
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