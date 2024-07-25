Уряд виділив понад 250 мільйонів на водопостачання для Миколаєва та Кривого Рогу

Уряд виділив 258 млн гривень для реалізації заходів, пов'язаних з подачею води каналом "Дніпро-Інгулець".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"258 млн грн для подальшої реалізації проєкту забезпечення водою Миколаєва та Кривого Рогу", - заявив він.

Шмигаль пояснив, що кошти спрямують на заходи, повʼязані з подачею води каналом Дніпро-Інгулець. За його словами, завдяки цьому проєкту і Миколаїв і Кривий Ріг будуть із водою.

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Нагадаємо:

У тимчасово окупованому Донецьку зупинилася подача води з Дону: через відключення світла у Росії насосні станції водопроводу Дон-Донбас вийшли з ладу.

Магістральний водогін "Запоріжжя-Томаківка-Марганець" у Запорізькій і Дніпропетровській областях запустили в роботу.

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Економічна правда.