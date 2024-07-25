Прибуток Hyundai виріс на 25%: яка причина

Компанія повідомила, що світові гуртові продажі автомобілів впали на 0,2% в цьому кварталі. Прибуток компанії сягнув 3.02 млрд дол.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, з посиланням на пресслужбу Hyundai.

Чистий прибуток за квартал, що закінчився в червні, склав 4,174 трлн вон, або близько 3,02 млрд дол, що на 25% більше, ніж роком раніше.

Hyundai Motor продемонстрував сильніше, ніж очікувалося, зростання прибутку в другому кварталі, при цьому високі продажі автомобілів в США компенсували млявий попит в Південній Кореї та інших країнах.

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Виручка за квартал зросла на 6,6% до 45,021 трлн вон. Операційний прибуток склав 4,279 трильйона вон, що стало найкращим квартальним показником за всю історію Hyundai Motor.

Компанія повідомила, що її глобальні оптові продажі автомобілів впали на 0,2% у другому кварталі, але продажі в Північній Америці підскочили на 15%.

Hyundai Motor заявила, що очікує, що попит на гібридні автомобілі залишиться високим у найближчій перспективі, додавши, що чисті електромобілі будуть лідирувати на ринку екологічно чистих транспортних засобів у довгостроковій перспективі.

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Нагадаємо:

Hyundai Motor і Kia Corp в неділю заявили, що компанії підписали меморандум про взаєморозуміння (MOU) з китайським пошуковиком Baidu Inc, з метою розробки технологій для підключених автомобілів.

Group DF International Дмитра Фірташа та корейська Hyundai Engineering Co. Limited домовились про будівництво промислового хімічного індустріального парку у Рівному.