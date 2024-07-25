Українські аграрії залучили 62,9 мільярда кредитів: в яких областях найбільше

З початку 2024 року агросектор України залучив 62,9 млрд кредитів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики.

З початку року 9075 аграріїв залучили 62,9 млрд кредитних коштів з банків. За державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" 5491 господарство отримало держпідтримку кредитами на суму 25,83 млрд.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

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Київська – 16,08 млрд грн для 881 підприємство;

Дніпропетровська – 4,17 млрд грн для 679;

Черкаська – 3,96 млрд грн для 380 агрогосподарств;

Кіровоградська – 3,9 млрд грн для 1 093;

Львівська – 3,84 млрд грн для 567;

Одеська – 3,62 млрд грн для 777;

Вінницька – 3,37 млрд грн для 864;

Тернопільська – 3,35 млрд грн для 330.

Якщо верифікувати кількість отримання кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9", більшість кредитних проєктів підтримано в наступних областях:

Київська – 3,19 млрд грн для 534 господарств;

Кіровоградська – 2,47 млрд грн для 730;

Вінницька – 2,3 млрд грн для 546;

Одеська – 2,15 млрд грн для 519;

Харківська – 2 млрд грн для 318;

Дніпропетровська – 1,58 млрд грн для 351;

Волинська – 1,5 млрд грн для 289.

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