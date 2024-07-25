Українські аграрії залучили 62,9 мільярда кредитів: в яких областях найбільше
З початку 2024 року агросектор України залучив 62,9 млрд кредитів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики.
З початку року 9075 аграріїв залучили 62,9 млрд кредитних коштів з банків. За державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" 5491 господарство отримало держпідтримку кредитами на суму 25,83 млрд.
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
- Київська – 16,08 млрд грн для 881 підприємство;
- Дніпропетровська – 4,17 млрд грн для 679;
- Черкаська – 3,96 млрд грн для 380 агрогосподарств;
- Кіровоградська – 3,9 млрд грн для 1 093;
- Львівська – 3,84 млрд грн для 567;
- Одеська – 3,62 млрд грн для 777;
- Вінницька – 3,37 млрд грн для 864;
- Тернопільська – 3,35 млрд грн для 330.
Якщо верифікувати кількість отримання кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9", більшість кредитних проєктів підтримано в наступних областях:
- Київська – 3,19 млрд грн для 534 господарств;
- Кіровоградська – 2,47 млрд грн для 730;
- Вінницька – 2,3 млрд грн для 546;
- Одеська – 2,15 млрд грн для 519;
- Харківська – 2 млрд грн для 318;
- Дніпропетровська – 1,58 млрд грн для 351;
- Волинська – 1,5 млрд грн для 289.
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