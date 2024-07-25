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Українські аграрії залучили 62,9 мільярда кредитів: в яких областях найбільше

Четвер, 25 липня 2024, 15:53 - Олексій Артемчук

З початку 2024 року агросектор України залучив 62,9 млрд кредитів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики.

З початку року 9075 аграріїв залучили 62,9 млрд кредитних коштів з банків. За державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" 5491 господарство отримало держпідтримку кредитами на суму 25,83 млрд. 

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

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  • Київська – 16,08 млрд грн для 881 підприємство;
  • Дніпропетровська – 4,17 млрд грн для 679;
  • Черкаська – 3,96 млрд грн для 380 агрогосподарств;
  • Кіровоградська – 3,9 млрд грн для 1 093;
  • Львівська – 3,84 млрд грн для 567;
  • Одеська – 3,62 млрд грн для 777;
  • Вінницька – 3,37 млрд грн для 864;
  • Тернопільська – 3,35 млрд грн для 330.

Якщо верифікувати кількість отримання кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9", більшість кредитних проєктів підтримано в наступних областях:

  • Київська – 3,19 млрд грн для 534 господарств;
  • Кіровоградська – 2,47 млрд грн для 730;
  • Вінницька – 2,3 млрд грн для 546;
  • Одеська – 2,15 млрд грн для 519;
  • Харківська – 2 млрд грн для 318;
  • Дніпропетровська – 1,58 млрд грн для 351;
  • Волинська – 1,5 млрд грн для 289.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок затвердив Стратегію продовольчої безпеки до 2027 року. Серед запропонованих заходів – створення держрезервів, розмінування угідь та можливе регулювання цін на їжу.

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У податковому комітеті парламенту створили робочу групу, яка має розробити законопроєкт щодо зниження акцизів на пальне для сільгосптехніки.

У червні аграріям нарахували за травень компенсації за придбану українську сільськогосподарську техніку на 18,6 млн грн. 

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