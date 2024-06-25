За місяць аграріям нарахували компенсації на 18 мільйонів за придбану українську техніку 

У червні аграріям нарахували за травень компенсації за придбану українську сільськогосподарську техніку на 18,6 млн грн.

Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

"Аграрії активно користуються державною підтримкою, яка повертає 25% вартості за придбану сільгосптехніку від українських виробників. Вже у травні на компенсацію подалося 93 агропідприємства та фермерських господарств.

Ми сподіваємось, що завдяки відновленню цієї бюджетної програми, аграрії зможуть оновити свій парк техніки, а українське машинобудування отримає поштовх для розвитку, через стимулювання попиту на продукцію українських виробників", – відзначила Юлія Свириденко.

Реклама:

Найбільше заявок на компенсацію за придбану с/г техніку та обладнання за звітний період подали у Черкаській – 13 (за 15 од.), Полтавській – 21 (за 34 од.), Тернопільській – 7 (за 7 од.), Дніпропетровській – 6 (за 6 од.), Житомирській – 5 (за 8 од.), Кіровоградській – 5 (за 8 од.), Сумській областях – 5 (за 7 од.).

Загалом за два місяці дії програми сільгосппідприємства придбали 130 одиниць техніки та обладнання українського виробництва на суму 90,4 млн грн.

Нагадаємо:

Реклама:

За бюджетною програмою "Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва" у 2024 році передбачено 1 млрд грн.

Економічна правда