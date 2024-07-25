Попри дефіцит електроенергії, НБУ поліпшив прогноз зростання економіки на цей рік
Національний банк України поліпшив прогноз економічного зростання на цей рік до 3,7% (з 3% за попереднім прогнозом).
Про це йдеться у пресрелізі НБУ.
"Попри дефіцит електроенергії та менші порівняно з попереднім роком врожаї, НБУ навіть дещо поліпшив прогноз економічного зростання на цей рік – до 3,7%", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це зумовлено кращими результатами І кварталу та очікуваним розширенням бюджетних стимулів, а також розбудовою розподіленої генерації, у тому числі за підтримки масштабних програм кредитування.
Водночас прогноз про зростання реального ВВП на 2025-2026 роки також переглянули - на рівні 4-5%.
Попередній прогноз становив: у 2024 році - 3%, 2025 - 5,3%, а у 2026 - 4,5%.
Нагадаємо:
Правління Національного банку України вирішило зберегти облікову ставку на рівні 13%.
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Економічна правда.