Попри дефіцит електроенергії, НБУ поліпшив прогноз зростання економіки на цей рік

Національний банк України поліпшив прогноз економічного зростання на цей рік до 3,7% (з 3% за попереднім прогнозом).

Про це йдеться у пресрелізі НБУ.

"Попри дефіцит електроенергії та менші порівняно з попереднім роком врожаї, НБУ навіть дещо поліпшив прогноз економічного зростання на цей рік – до 3,7%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це зумовлено кращими результатами І кварталу та очікуваним розширенням бюджетних стимулів, а також розбудовою розподіленої генерації, у тому числі за підтримки масштабних програм кредитування.

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Водночас прогноз про зростання реального ВВП на 2025-2026 роки також переглянули - на рівні 4-5%.

Попередній прогноз становив: у 2024 році - 3%, 2025 - 5,3%, а у 2026 - 4,5%.

Нагадаємо:

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Правління Національного банку України вирішило зберегти облікову ставку на рівні 13%.

Національний банк України погіршив свої очікування щодо індексу споживчих цін у 2024 та 2025 роках: з 8,2% до 8,5% та з 6% до 6,6% відповідно.

Економічна правда.