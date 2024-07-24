Уряд Чехії виділяє понад 21 мільйон доларів на підтримку економіки та розвитку України

Чехія другий рік поспіль виділяє понад 21 мільйон доларів лише на гуманітарну підтримку, розвиток та економічну допомогу Україні.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала, передає "Укрінформ".

Цього року, за словами Фіали, Чехія виділить 500 млн крон (понад 21 млн дол) у якості гуманітарної підтримки, підтримки програм розвитку та на економічну допомогу Україні.

"За перші шість місяців цього року вже витрачено приблизно половину цієї суми. Чеські фірми постачатимуть, наприклад, водоочисні установки та обладнання для хірургічних кабінетів чи реабілітаційних центрів Дніпропетровської області", - сказав Фіала.

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Він поінформував, що минулого року було виділено таку ж саму суму, 500 мільйонів крон, на проєкти в рамках гуманітарної, економічної допомоги та на розвиток України. Зокрема, в її рамках Чехія сприяла розмінуванню постраждалих від війни сільськогосподарських територій у Харківській, Херсонській і Сумській областях.

Він також навів інший приклад допомоги: компанія GENTEC з Брно, яка працює у сфері постачання енергетичних технологій, зокрема когенераційних установок, виграла в міжнародних тендерах і поставила в Україну 30 когенераційних установок на суму понад 400 мільйонів крон (майже 17 млн дол).

Фіала також зазначив, що чеські компанії підтримують Україну з самого початку повномасштабного російського вторгнення. Уже в перший рік вони почали налагоджувати контакти з новими партнерами, їздити в Україну з діловими місіями.

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До відновлення України, в тому числі завдяки підтримці уряду, долучаються дедалі більше чеських фірм. Вони беруть участь у конкурсах на державні замовлення і отримують контракти завдяки своїй експертизі.

Прем’єр Чехії нагадав про чеські гуманітарні організації, волонтерів, які зібрали "кілька мільярдів крон" для допомоги Україні.

Нагадаємо:

Німеччина, Польща та Чехія звернулися до Європейського Союзу щодо надання фінансової підтримки для покриття витрат пов'язаних з допомогою українським біженцям.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна республіка довела, що змогла позбутися залежності від російського газу.