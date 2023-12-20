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Чехія позбулась залежності від російського газу – прем'єр 

Середа, 20 грудня 2023, 19:39 - Ігор Пилипів

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна республіка довела, що змогла позбутися залежності від російського газу.

Про це він повідомив у X (Twitter).

Премʼєр зазначив, що ще минулої весни Чеська Республіка опинилася під загрозою дефіциту природного газу, а енергетична безпека країни була під загрозою через залежність від Росії.

"Ми не вагалися і зробили кілька важливих кроків. Одним з них було відкриття LNG-терміналу в Нідерландах, який може покрити значну частину нашого споживання", – написав Фіала. 

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За його словами, зараз Чехія змогла повністю позбутись залежності від російського газу.

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Нагадаємо:

Чехія у першому кварталі цього року не імпортувала газ з Росії, замінивши його постачанням з Норвегії та скрапленим природним газом з Нідерландів і Бельгії.

Чехія газ РФ
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