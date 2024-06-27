Німеччина, Польща та Чехія просять ЄС про фінансову підтримку для допомоги українським біженцям

Німеччина, Польща та Чехія звернулися до Європейського Союзу щодо надання фінансової підтримки для покриття витрат пов'язаних з допомогою українським біженцям.

Про це пише Bloomberg з посиланням на лист лідерів тьох країн, який є у розпорядженні агенції.

У ньому лідери Німеччини, Польщі та Чехії звернулися з проханням про фінансування у спільному листі до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Вони повідомили, що можливості їхніх країн вичерпані.

"Понад 50% українських біженців, які прибули до ЄС, проживають у Німеччині, Польщі та Чехії. Нерівномірність викликів для країн-членів ЄС також очевидна у зв'язку з відповідною чисельністю населення", - йдеться у листі.

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Трійка заявила, що така ситуація несумісна зі спільною метою розподілу тягаря прийняття біженців з України та наслідками для національних бюджетів.

Додається, що з початку великої війни Німеччина прийняла понад 1 млн біженців з України. Загалом Берлін витратив понад 20 млрд євро на розміщення та інтеграцію цих біженців.

Крім того, У Чехії офіційно перебуває 340 тис. українських біженців, які в першому кварталі сплатили майже вдвічі більше податків, ніж отримали у вигляді соціальних виплат, згідно з даними Міністерства праці. Серед біженців працездатного віку 72% працевлаштовані, хоча багато хто має менш кваліфіковану роботу, ніж та, яку вони мали в Україні.

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Нагадаємо:

Громадяни України, які працюють у Німеччині та Нідерландах, отримують значно вищу чисту зарплату, ніж в Україні.









