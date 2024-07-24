ЄС планує продовжити заморожування активів РФ, щоб забезпечити кредит Україні

Країни Європейського Союзу розглянуть зміни до механізму заморожування російських активів згідно з планом Великої сімки (G7) щодо кредиту 50 млрд дол для України.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що країни G7 домовились до кінця року виділити Україні новий пакет фінансової допомоги завдяки майбутнім доходам від активів Росії, і кредитори хочуть гарантій, що ці активи не будуть розблоковані достроково.

Більша частина активів на суму близько 300 млрд дол зберігається у фінансових установах ЄС, переважно в Бельгії. Згідно з правилами ЄС, режим санкцій проти Росії потребує одностайного схвалення країн ЄС для поновлення кожні шість місяців.

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Повідомляється, що союзники, включно зі Сполученими Штатами, бояться, що в якийсь момент між 27 країнами Євросоюзу можуть виникнути розбіжності в питанні санкцій і це поставить під загрозу всю позику.

Тому Євросоюз розглядає два варіанти: пропонується або зробити заморозку безстроковою з регулярним переглядом на основі чітко визначених критеріїв (завершення агресії, виплата Росією компенсацій), або збільшити строк продовження до трьох років.

Ці два варіанти спрямовані на підвищення правової визначеності та прогнозованості для партнерів Євросоюзу по Великій сімці.

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Нагадаємо:

Україна досі претендує на конфіскацію всіх заморожених російських активів і 50 мільярдів доларів – це лише перший крок.

Саудівська Аравія натякнула, що може продати європейські боргові зобов'язання, якщо країни-члени G7 вирішать конфіскувати майже 300 млрд дол заморожених активів РФ.