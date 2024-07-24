У Міненерго кажуть про покращення ситуації зі світлом за останні дні

Ситуація в енергосистемі за останні дні почала покращуватися: енергетики бачать поліпшення в обсягах обмеження електроенергії.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

"Ситуація в енергосистемі сьогодні значно краща, ніж у попередні дні. Нарешті починають діяти очікувані всіма українцями поліпшення в обмеженнях електроенергії", - повідомила Гринчук.

Вона зазначила, що зараз більшість споживання покривається українськими АЕС. І що енергоблок, який під'єднали до мережі напередодні, полегшить ситуацію зі світлом.

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Нагадаємо:

Енергетики вивели з ремонту ще один енергоблок АЕС, що збільшить наявну електроенергію в системі.

Енергетики скасували графіки вимкнення світла в середу 24 липня в денні години майже по всій країні.

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Економічна правда.