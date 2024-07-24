Енергетики скасували графіки відключення світла у середу до 16:00

Енергетики скасували графіки відключення світла в середу 24 липня по всій країні до 16:00.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"За інформацією від "Укренерго" відключення світла до 16:00 НЕ передбачаються", - йдеться у повідомленні.

Водночас на Одещина графіки скасовані до 18:00.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у середу 24 липня графіки відключення світла будуть застосовувати усю добу, але енергетики застосовуватимуть до двох черг відключень.

Через значну руйнацію енергосистеми та брак грошей й часу на відновлення, відключення світла стануть звичним явищем для українців.

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У Житомирській області диспетчери часто ігнорували команди "Укренерго" і не вимикали світло споживачам.

Економічна правда.