Енергетики скасували графіки відключення світла у середу до 16:00
Середа, 24 липня 2024, 09:42 -
Енергетики скасували графіки відключення світла в середу 24 липня по всій країні до 16:00.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"За інформацією від "Укренерго" відключення світла до 16:00 НЕ передбачаються", - йдеться у повідомленні.
Водночас на Одещина графіки скасовані до 18:00.
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Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що у середу 24 липня графіки відключення світла будуть застосовувати усю добу, але енергетики застосовуватимуть до двох черг відключень.
Через значну руйнацію енергосистеми та брак грошей й часу на відновлення, відключення світла стануть звичним явищем для українців.
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У Житомирській області диспетчери часто ігнорували команди "Укренерго" і не вимикали світло споживачам.
Економічна правда.
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