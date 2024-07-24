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Мінфін США зобов’язав фінустанови повідомити про наявність активів РФ

Середа, 24 липня 2024, 12:54 - Артур Крижний

Американські фінансові установи до 2 серпня 2024 року повинні повідомити Мінфін США про володіння російськими державними активами.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США.

В рамках реалізації "Закону про РЕПО для українців", Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оприлюднило нові вимоги до звітності фінансових установ, які володіють російськими суверенними активами.

"Усі фінансові установи, в яких знаходяться російські суверенні активи, і які знають або повинні знати про такі активи, повинні повідомити про них OFAC не пізніше 2 серпня 2024 року або протягом 10 днів з моменту виявлення таких активів", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Міжнародний депозитарій Euroclear у липні 2024 року зробить перший внесок у розмірі приблизно 1,55 млрд євро у європейський фонд для України.

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Економічна правда.

США фінанси
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