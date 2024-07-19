Euroclear переведе 1,55 млрд євро доходів від заморожених росактивів у фонд для України

Міжнародний депозитарій Euroclear у липні 2024 року зробить перший внесок у розмірі приблизно 1,55 млрд євро у європейський фонд для України.

Про це повідомляється у звіті компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Euroclear за підсумками першого півріччя 2024 року отримав 3,4 млрд євро у вигляді процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів.

У 2023 році ці доходи становили близько 4,4 млрд євро, у 2022 році - 821 млн євро.

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Сукупний процентний дохід Euroclear у січні-червні цього року становив 4 млрд євро.

Також компанія виплатить податки з доходів, отриманих від російських активів у січні-червні, у розмірі 836 млн євро.

Таким чином, чистий прибуток Euroclear, що належить до заморожених активів ЦБ РФ, за перше півріччя становив 760 млн євро.

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Як пише зазначає агентство, баланс Euroclear на кінець червня 2024 року становив 207 млрд євро, з яких 173 млрд євро припадають на російські активи, що перебувають під санкціями.

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Нагадаємо:

Україна досі претендує на конфіскацію всіх заморожених російських активів і 50 мільярдів доларів – це лише перший крок.

Економічна правда