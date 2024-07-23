Кількість безробітних у Польщі впала до мінімуму з 1990 року

У Польщі 16 млн людей працюють повний робочий день. Рівень безробіття скоротився до 4,9%.

Про це повідомляє Wpost із посиланням на дані Центрального статистичного управління (GUS).

Повідомляється, що кількість офіційних безробітних у Польщі скоротилася у червні до 762 200 осіб, що є найнижчим показником із червня 1990 року, коли було 699 000 безробітних.

Рівень безробіття скоротився до 4,9%. Подібний низький показник фіксувався в сучасній історії Польщі двічі: у 1990 році та в липні 2022 року, коли на польському ринку почали займати вакансії українці, які виїхали через війну.

Реклама:

За даними GUS, у Польщі працюють 17,1 млн осіб, з них 16 млн — на повній зайнятості.

Зазначається, що показники безробіття польського статистичного відомства відрізняються від даних, які оприлюднює Євростат. Європейська статистика показує, що рівень безробіття у Польщі становить лише 3% і це другий найнижчий показник серед країн Євросоюзу.

Найнижче безробіття в Чехії – 2,7%. Середній показник щодо ЄС становить 6%, а у зоні євро – 6,4%.

Реклама:

Найвищий рівень безробіття у червні був зафіксований в Іспанії (11,7%) та Греції (10,6%).

Нагадаємо:

Кадрові агентства Польщі прогнозують, що українські чоловіки поступово переїжджатимуть з Польщі далі на захід Євросоюзу.

Витрати на інфраструктуру виробництва корейських танків у Польщі оцінюються у 15 млрд дол.