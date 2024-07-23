Американська компанія General Motors зупиняє роботу над безпілотним автомобілем

Компанія General Motors повідомила, що підрозділ з розробки безпілотних автомобілів, зупиняє заплановану розробку футуристичного автомобіля Origin без керма і педалей.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що після того, як торік регулюючі органи Каліфорнії заборонили безпілотним автомобілям компанії їздити вулицями штату General Motors зупиняє роботу над безпілотним автомобілем Origin.

Натомість підрозділ з розробки безпілотних автомобілів Cruise зосередить свої зусилля на розробці Chevrolet Bolt наступного покоління.

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Генеральний директор Мері Барра заявила в листі до акціонерів, що цей крок знизить собівартість одиниці продукції, а також вирішить "нормативну невизначеність" через "унікальний дизайн" продукту Origin, який був розроблений для спільних поїздок і, який не має педалей та кермового колеса.

Повідомляється, що автомобіль Origin відкладений на невизначений термін, і неясно, чи GM намагатиметься запустити його в експлуатацію в майбутньому.

Рішення призупинити виробництво Origin спричинило витрати у розмірі 605 млн дол у другому кварталі.

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Нагадаємо:

Адміністрація Байдена планує виділити американським автовиробникам майже 1,1 млрд дол для модернізації виробництва електрокарів.

Світові продажі повністю електричних і гібридних автомобілів зросли на 13% у червні порівняно з тим же місяцем 2023 року завдяки зростанню в Китаї, в той час як в Європі вони знизилися.