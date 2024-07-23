Компанія Bosch оголосила про найбільшу у своїй історії угоду

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Німецький виробник електроніки Bosch купує у Johnson Controls бізнес з виробництва кондиціонерів.

Про це повідомляє пресслужба групи Bosch.

Німецька група Bosch з метою диверсифікації вирішила купити активи американської компанії Johnson Controls з виробництва систем вентиляції та кондиціонування за 8 млрд дол.

Зазначається, що це буде найбільшою угодою в історії Bosch.

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В межах угоди Bosch також стане власником спільного підприємства Johnson Controls – Hitachi Air Conditioning, включно з 40%-ю часткою японської Hitachi.

Угоду вже погоджено акціонерами й наглядовою радою Bosch, але її мають ще розглянути антимонопольні органи.

Очікується, що угоду буде закрита протягом 12 місяців.

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В результаті Bosch стане власником 16 заводів і 12 інженерних центрів більше ніж у 30 країнах світу. До її портфеля на умовах довгострокових ліцензій увійдуть такі бренди, як York і Coleman у США та Hitachi в Азії.

Нагадаємо:

Побутова техніка Bosch, Delonghi і Philips, вироблена для українського ринку, почала постачатися в РФ і продаватися через маркетплейси і мережі магазинів електроніки.

Компанії Bosch і Sony закривають свої останні спеціалізовані магазини в Росії. Компанія LG закрила всі магазини бренду "через зупинку постачання".