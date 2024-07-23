Компанія Bosch оголосила про найбільшу у своїй історії угоду
Німецький виробник електроніки Bosch купує у Johnson Controls бізнес з виробництва кондиціонерів.
Про це повідомляє пресслужба групи Bosch.
Німецька група Bosch з метою диверсифікації вирішила купити активи американської компанії Johnson Controls з виробництва систем вентиляції та кондиціонування за 8 млрд дол.
Зазначається, що це буде найбільшою угодою в історії Bosch.
В межах угоди Bosch також стане власником спільного підприємства Johnson Controls – Hitachi Air Conditioning, включно з 40%-ю часткою японської Hitachi.
Угоду вже погоджено акціонерами й наглядовою радою Bosch, але її мають ще розглянути антимонопольні органи.
Очікується, що угоду буде закрита протягом 12 місяців.
В результаті Bosch стане власником 16 заводів і 12 інженерних центрів більше ніж у 30 країнах світу. До її портфеля на умовах довгострокових ліцензій увійдуть такі бренди, як York і Coleman у США та Hitachi в Азії.
Нагадаємо:
Побутова техніка Bosch, Delonghi і Philips, вироблена для українського ринку, почала постачатися в РФ і продаватися через маркетплейси і мережі магазинів електроніки.
Компанії Bosch і Sony закривають свої останні спеціалізовані магазини в Росії. Компанія LG закрила всі магазини бренду "через зупинку постачання".