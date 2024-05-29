РосЗМІ: Побутова техніка, вироблена для українського ринку, почала продаватися в РФ

Побутова техніка Bosch, Delonghi і Philips, вироблена для українського ринку, почала постачатися в РФ і продаватися через маркетплейси і мережі магазинів електроніки.

Про це повідомляє російське видання "Комерсант".

За даними "Комерсант", відвантаження йдуть через турецькі, польські та прибалтійські структури іноземних вендорів для збереження позицій у РФ. Експерти вважають, що закордонні фабрики переспрямували потоки через падіння попиту на техніку в Україні на тлі війни.

На російських маркетплейсах Ozon, Wildberries і "Яндекс Маркет" почалися продажі побутової техніки Bosch, яка призначалася для українського ринку, розповів "Комерсант" гендиректор Kuppersberg Дмитро Шашкін: "Ми переконалися, що техніку призначили для українського ринку, оскільки самі замовили посудомийну машину Bosch SMV24AX00K через вітчизняний маркетплейс. Техніка приїхала в українських наклейках".

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Шашкін додав, що поставки такої техніки в РФ "мають масовий характер, оскільки деякі іноземні бренди рекомендували своїм турецьким, польським і прибалтійським фабрикам продовжувати поставки для збереження позицій на російському ринку".

Модель Bosch "Комерсант" виявив у "М.Відео", "Сітілінке", "Яндекс Маркеті", Holodilnik.ru та ін. (на техніці є штампи і наклейки з місцем доставки - місто Київ, вся інструкція перекладена українською мовою, переконався "Комерсант").

За даними джерела "Комерсант" серед ритейлерів, який посилається на звіт GFK, з березня 2023 року по березень 2024 року в РФ було продано 284 тис. посудомийних машин на 9,8 млрд руб., що на 9% більше рік до року. З них у кількісному вираженні Bosch зайняла цього року 6% ринку (роком раніше 10%), у грошовому - 11% (роком раніше 15%).

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Гендиректор виробника побутової техніки Weissgauff Дмитро Хлуднєв говорить про постачання в РФ іноземної техніки, призначеної для українського ринку.

За його словами, крім Bosch подібним чином до Росії поставляється техніка італійської Delonghi і нідерландської Philips.

Один із топ-менеджерів великої мережі магазинів електроніки також підтверджує наявність таких товарів у РФ. За його словами, кілька місяців тому турецький дистриб'ютор пропонував мережі придбати іноземну техніку, призначену для українського ринку.

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Економічна правда.