АРМА продало арештованої техніки на майже 40 мільйонів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) успішно реалізувало другу та третю частини партії електронних пристроїв, які раніше були арештовані.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що у рамках торгів було реалізовано два лоти. Перший лот, що складався з планшетів, було реалізовано за більш ніж 3 млн грн. Другий лот, який включав мобільні телефони та безпровідні навушники, було реалізовано за понад 11 млн грн.

Окрім прямих надходжень від цих лотів, реалізація принесла значні кошти до державного бюджету у вигляді митних платежів. Для першого лоту сума митних платежів склала 1,8 млн грн, а для другого - 10,6 млн грн. Таким чином, загальна сума митних платежів перевищила 12,4 млн грн.

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Ця успішна реалізація є продовженням попереднього продажу комп'ютерної техніки з тієї ж партії на суму 11,6 млн грн, у тому числі понад 3 млн грн митних платежів.

Загалом реалізація усіх активів цієї партії принесла державі 39 млн грн, з яких:

23,5 млн грн напряму від реалізації активів. Вони надійдуть до депозитного портфеля АРМА для подальшої закупівлі на них Військових облігацій.

15,5 млн грн митних платежів, які одразу поповнять державну скарбницю.

Нагадаємо:

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Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує про початок реалізації арештованого майна – хлориду калію загальною вагою 12,8 тис тонн.

За матеріалами ДБР в управління Нацагентства з виявлення активів (АРМА) передали чотири гелікоптери Мі-2 та два літаки АН-2. Літальні апарати належали кримським підприємцям, яких викрили на фінансуванні збройної агресії РФ.