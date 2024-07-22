АРМА продає тисячі тонн арештованого хлориду калію

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує про початок реалізації арештованого майна – хлориду калію загальною вагою 12,8 тис тонн.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

29 аукціонів уже доступні на платформі Прозорро.Продажі.

Йдеться про білоруські вагони з калієм, які російські підприємці завезли в Україну і при цьому не сплатили податки. Ці активи були арештовані

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Наразі вагони з калієм перебувають на залізничних станціях АТ "Укрзалізниця".

Для забезпечення ефективної реалізації активів АРМА вирішило розбити загальний обсяг хлориду калію на менші лоти по 455 тонн.

Конкурсна комісія з реалізації арештованих активів оголосила конкурс, на якому обрано переможця - ТОВ "ПОЛОНЕКС". Реалізатор має забезпечити оцінку цих активів.

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Незалежна оцінка арештованого майна підтвердила ринкову вартість хлориду калію, відтак, оціночна ринкова вартість активів становить 12,8 тис грн. за тонну.

Наразі стартова ціна реалізації активів на електронному аукціоні складає 17 тис гривень за тонну, включаючи митні платежі. Зі свого боку, Державна митна служба України надала розрахунок митних платежів, які становлять 4 159 гривень за тонну.

"Раніше частину цих активів вже було реалізовано, однак без сплати митних платежів. 14 вересня 2022 року було складено акт про реалізацію хлориду калію загальною вагою 2 206 тонн у 32 вагонах. Тоді їх було реалізовано за 38,9 млн гривень, а переможцем торгів тоді стало ТОВ "Приморська енергогенеруюча компанія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

За матеріалами ДБР в управління Нацагентства з виявлення активів (АРМА) передали чотири гелікоптери Мі-2 та два літаки АН-2. Літальні апарати належали кримським підприємцям, яких викрили на фінансуванні збройної агресії РФ.

Економічна правда