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В управління АРМА передали 4 гелікоптери і 2 літаки підприємців із Криму, які фінансували агресію РФ

Понеділок, 22 липня 2024, 12:11 - Олексій Павлиш
 

За матеріалами ДБР в управління Нацагентства з виявлення активів (АРМА) передали чотири гелікоптери Мі-2 та два літаки АН-2. Літальні апарати належали кримським підприємцям, яких викрили на фінансуванні збройної агресії РФ.

Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань (ДБР).

"У січні 2024 року ДБР повідомило про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території України (ч. 3 ст. 110-2 КК України) 9 підприємцям, зареєстрованим на території АР Крим, які займаються рекреаційним та агропромисловим підприємництвом.

Вони займались бізнесом на тимчасово окупованих територіях України та сплачували податки країні-агресору, фінансуючи збройну агресію РФ", - йдеться у повідомленні.

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Слідство встановило, що у власності фігурантів на контрольованій території України знаходяться гелікоптери та літаки. "Для запобігання їх перереєстрації на підставних осіб за клопотанням прокурора суд їх арештував", - додали в ДБР.

 

Після реалізації авіапарку кошти спрямують на придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".

Економічна правда

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