Держава придбала 20 тисяч дронів для ЗСУ

Держава придбала 20 тисяч безпілотних літальних апаратів для війська через електронний каталог Prozorro Market.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Йдеться про такі БпЛА, як DJI Mavic, DJI Matrice, DJI Phantom, AUTEL EVO II, FPV тощо.Їхня загальна вартість перевищує 1,7 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дрони через електронний каталог купують не тільки військові частини, а й громади, які потім передають БПЛА війську. Загалом, понад 250 замовників регулярно купують безпілотники через Prozorro Market.

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Нагадаємо:

Кабінет міністрів України прийняв зміни до постанови № 256 від 24 березня 2023 року, що передбачають вдосконалення порядку закупівель безпілотних систем.

З початку повномасштабної війни держава закупила через електронний каталог Prozorro Market 10,5 тис дронів для потреб Сил оборони. Йдеться про дрони FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom тощо.

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Економічна правда.