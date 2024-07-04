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Кабмін дозволив Держспецзв'язку закуповувати українські дрони

Четвер, 4 липня 2024, 13:14 - Артур Крижний

Кабінет міністрів України прийняв зміни до постанови № 256 від 24 березня  2023 року, що передбачають вдосконалення порядку закупівель безпілотних систем.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

Основні зміни:

  • Держспецзв'язку матиме змогу здійснювати закупівлі БпЛА вітчизняного виробництва через систему електронних закупівель "Прозоро".
  • Для захисту виконавців державних контрактів (договорів) буде прихована чутлива інформація про них.

Зазначається, що рішення Уряду дозволить використовувати інструменти електронних закупівель для БпЛА вітчизняного виробництва, що сприятиме прозорості закупівель, та підвищить рівень захищеності вітчизняних виробників.

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Раніше з використанням системи "Прозоро" можливо було здійснювати закупівлі тільки деяких категорій БпЛА іноземного виробництва.

Нагадаємо:

Близько 60% від потреб військових у дронах забезпечено, 30% з яких – допомога волонтерів, проте кожного місяця одна військова частина використовує і втрачає внаслідок бойових завдань від 100 до півтори тисячі БПЛА.

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Економічна правда.

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