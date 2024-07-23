Продаж 92-метрової яхти Медведчука зупинено: суд у Хорватії скасував її арешт

Окружний суд міста Спліт скасував арешт яхти Медведчука Royal Romance. Існує ризик втрати активу.

Про це повідомляє перший заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Агентство з розшуку й управління активами (АРМА) не може продати арештовану яхти Royal Romance Віктора Медведчука, бо суд у Хорватії скасував її арешт.

У червні 2024 року Вищий кримінальний суд Хорватії своїм рішенням повернув справу на розгляд до Окружного суду м. Спліт та визначив іншого суддю у зазначеній справі.

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"Щобільше, Україна в принципі може втратити цей актив. Окружний суд м. Спліт скасував арешт на яхту через… відсутність обвинувального акту в кримінальній справі від Офісу генпрокурора", – зазначив Железняк.

Він також нагадав, що яхту оцінюють в 200 млн дол. За словами депутата це явно незайві гроші для бюджету та армії.

Рішення суду Хорватії передбачає, що кожні три місяці перевірятимуть наявність подальших умов для застування тимчасових заходів.

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"Затягування в розслідуванні кримінальних проваджень проти зрадника України Віктора Медведчука призвели до скасування арешту яхти в одному з чотирьох проваджень, а АРМА не може виконати національні рішення судів з реалізації судна. На додаток, така ситуація загрожує тим, що Україна може взагалі втратити цей дороговартісний актив", – йдеться в опублікованому документі.

Нагадаємо:

Арештовані баггі та квадроцикли марки "BOMBARDIER" державного зрадника Віктора Медведчука виставлені на Prozorro.Продажі.

Державне бюро розслідувань передало в управління Національному агентству з виявлення активів (АРМА) підприємство найближчих родичів підозрюваних у державній зраді екс-народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака вартістю 5 млн доларів США.

Яхта Royal Romance отримала свідоцтво про право плавання під державним прапором України, відповідні зміни вже внесені до Міжнародної морської організації.