Залужний обговорив із генсеком Міжнародної морської організації безпеку зернових коридорів
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний обговорив із генсекретарем Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом безпеку зернових коридорів та наголосив на необхідності покаранні РФ за крадіжки українського зерна.
Про це Залужний написав у Telegram.
"Радий першій зустрічі з чинним генеральним секретарем Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом. Обговорили безпеку зернових коридорів, української портової інфраструктури та судноплавства в Чорному та Азовському морях, яке блокується РФ.
Наголосив, що крадіжка українського зерна, яку вчиняє ворог, має бути припинена і каратись відповідно до міжнародного права", - заявив посол України.
Залужний також подякував Міжнародній морській організації за підтримку України та моряків, постраждалих від російської агресії.
Нагадаємо:
Україна відправила першу партію пшеничного борошна для Палестини. Його вже доставлено в Сектор Гази.
З моменту започаткування програми "Grain From Ukraine" Україна направила 221 тисячу тонн сільськогосподарської продукції до 10 країн Африки та Азії.
Туреччина, Румунія і Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі з метою підвищення безпеки судноплавства, зокрема, для українського експорту зерна.
Економічна правда