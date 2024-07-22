Залужний обговорив із генсеком Міжнародної морської організації безпеку зернових коридорів

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний обговорив із генсекретарем Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом безпеку зернових коридорів та наголосив на необхідності покаранні РФ за крадіжки українського зерна.

Про це Залужний написав у Telegram.

"Радий першій зустрічі з чинним генеральним секретарем Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом. Обговорили безпеку зернових коридорів, української портової інфраструктури та судноплавства в Чорному та Азовському морях, яке блокується РФ.



Наголосив, що крадіжка українського зерна, яку вчиняє ворог, має бути припинена і каратись відповідно до міжнародного права", - заявив посол України.

Залужний також подякував Міжнародній морській організації за підтримку України та моряків, постраждалих від російської агресії.

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Економічна правда