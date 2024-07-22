Дунайське пароплавство просить знижку на залізничні перевезення до Ізмаїлу

Українське Дунайське пароплавство для забезпечення завантаження державного флоту закликає Кабінет Міністрів запровадити знижку на залізничні перевезення агропродукції до порту Ізмаїл.

На цьому наголосив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Ми державні, ми працюємо виключно в білу, нічого не оптимізуємо. Навіть наша офшорна компанія є податковим агентом України. Якщо держава зацікавлена отримувати податки з перевезень агропродукції, потрібно сприяти завантаженню державного флоту", - йдеться у дописі.

Москаленко підкреслив, що упродовж 2022-2024 років УДП сплачувало 7,5 євро податків з кожної тони вантажів. Щоб ця практика зберігалася і надалі, очільник підприємства закликає Кабінет Міністрів внести зміни у постанову №581, які б запровадили знижку на залізничні перевезення до Ізмаїлу.

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Джерелом компенсації цих витрат для "Укрзалізниці" у такому випадку стане збільшення податків з річкових перевезень флотом УДП.

Нагадаємо:

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) проведе інвестаналіз "Українського Дунайського пароплавства" (УДП) перед початком фінансування програми відновлення флоту на 86 млн євро.

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Чистий прибуток держкомпанії "Українське Дунайське пароплавство" ("УДП") за 2023 рік становив 719 млн, загальна сума дидвідендів за минулий рік - 215,6 млн грн.

Економічна правда.