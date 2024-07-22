Україна накопичила вже 10 мільярдів кубометрів газу до зими

В українських підземних сховищах вже накопичено понад 10 млрд кубометрів газу у межах підготовки до опалювального сезону.

Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз".

"Темпи накопичення газу дають нам змогу оптимістично прогнозувати виконання плану, а саме 13,2 млрд куб. м до 1 листопада", – зауважив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

З початку сезону Україна закачала вже понад 2,5 млрд кубометрів блакитного палива.

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Економічна правда.