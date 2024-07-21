Еквадор та Чилі уклали нову нафтову угоду на 90 мільйонів доларів інвестицій до 2035 року

Еквадор і дочірня компанія чилійської державної нафтової компанії ENAP 15 липня переглянули угоду про експлуатацію нафтового блоку в еквадорській Амазонії з додатковими інвестиціями в розмірі 90 мільйонів доларів до 2035 року.

Про це повідомляє Reuters.

Нова угода, підписана 15 липня між міністерством і компанією ENAP SIPEC, яка вже експлуатує блок, дозволить збільшити запаси на 5,6 млн барелів сирої нафти, йдеться в заяві міністра енергетики та гірничодобувної промисловості Еквадору Антоніо Гонкальвеса.

"98% нових інвестицій, які зобов'язався вкласти оператор, будуть здійснені протягом перших п'яти років після підписання документа", - сказав міністр.

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Станом на 18 липня 2024 року видобуток ENAP в Еквадорі становив 28 443 барелів на добу, згідно з офіційними даними.

Нагадаємо:

Уряд Чилі заявив, що міністр мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Бандар Алхораєф відвідає країну в липні і планує зустрітися зі своїм колегою в Сантьяго. Основною темою розмови буде літій.

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Ціни на нафту знизились, а світовий еталон Brent коливався біля місячного мінімуму, на тлі ослаблення попиту в Китаї, хоча втрати були обмежені скороченням запасів нафти в США.

Економічна правда