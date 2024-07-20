Через ворожі атаки знеструмлювались споживачі на Полтавщині та Чернігівщині

В ніч з 19 на 20 липня росіяни за допомогою БПЛА атакували енергетичні обʼєкти України, в результаті чого побутові та промислові споживачі знеструмлювались у Чернігівській та Полтавській областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Як зазначають, ворог атакував обʼєкти оператора системи передач електроенергії в Чернігівській, Полтавській та Сумській областях. В результаті знеструмлювались споживачі в окремих районах Чернігівської та Полтавської областей.

На ранок майже усіх споживачів вдалось заживити. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

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Нагадаємо:

У суботу 20 липня графіки відключення світла будуть застосовувати не повну добу: з 00:00 до 02:00 та з 05:00 до 24:00.

Енергоблок №3 Рівненської АЕС 16 липня було під'єднано до енергосистеми після 45 діб ремонту, але поки що він не може працювати на повну потужність через обмеженість мережі.

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Економічна правда