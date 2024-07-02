ЄС знизив імпорт енергоносіїв в об’ємному і грошовому вираженні

В першому кварталі 2024 року Європейський Союз зменшив імпорт енергоносіїв в об’ємному вираженні на 10.4% та в ціновому на 26.4%, порівняно до того ж періоду 2023 року.

Про це повідомляє Eurostat.

У січні-березні 2024 року Євросоюз імпортував 183,8 млн тонн енергоносіїв на загальну суму 95,5 млрд євро.

Повідомляється, що у річному обчисленні перший показник знизився на 10,4%, другий - на 26,4%.

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Імпорт природного газу у вартісному вираженні впав на 56,8%, а обсяг поставок скоротився на 11,7%. У випадку скрапленого природного газу (СПГ) ці показники скоротилися на 54,1% і 11,4% відповідно.

Майже половина природного газу в першому кварталі надійшла в ЄС із Норвегії (46,6%), Алжир поставив 19,7% загального обсягу, Росія - 17,3%.

Зазначається, що основна частина СПГ імпортувалася зі США (47,4%), а також з Росії (17,7%) і Алжиру (9,9%).

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Вартість імпортних нафтопродуктів у січні-березні зросла на 0,4%, тоді як обсяг зменшився на 0,9%. Основним постачальником до Євросоюзу виступали США (17,1% загального обсягу), Норвегія (13,6%) і Казахстан (10,9%).

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Росія вже створила тіньовий флот для переправлення своєї нафти по всьому світу, але зараз з'являється все більше доказів, що Москва почала створювати флот і для скрапленого природного газу.

Фінська державна компанія з постачання газу Gasum більше не закуповуватиме скраплений природний газ з РФ. Це сталося після запровадження 14 пакету санкцій ЄС.

Країни Європейського Союзу погодили в середу пакет санкцій проти Білорусі, повідомили дипломати ЄС і Бельгії, щоб спробувати перекрити шлях до уникнення обмежень щодо Росії