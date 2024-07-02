NFC-термінали зможуть блокувати продаж алкоголю неповнолітнім

Організація NFC Forum запропонувала технологію Multi-Purpose Tap (багатоцільовий дотик), яка дасть змогу здійснювати одразу кілька дій під час використання NFC.

Про це йдеться у повідомленні організації.

В один дотик через термінал проводитимуть платіж, перевірятимуть посвідчення особи, додаватимуть бали на особовий рахунок у програмі лояльності, а також передаватимуть цифровий чек.

Multi-Purpose Tap також може використовуватися для автоматичної перевірки віку при купівлі алкоголю і блокування транзакції, якщо особа неповнолітня. Крім того, вона впроваджує можливість купівлі проїзних квитків з автоматичним розрахунком вартості й урахуванням пільг.

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Технологія все ще знаходиться на стадії розробки, але NFC Forum активно збирає відгуки від спільноти, щоб зробити її максимально корисною та зручною для користувачів.

Нагадаємо:

Близько 90% безготівкових операцій у торговельному сегменті за 2023 рік здійснювали з використанням безконтактної та NFC-технологій оплати.

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ПриватБанк і Visa запустили цифрову оплату в приміському транспорті Київської області, першим став маршрут "Київ-Боярка".

Економічна правда.