Економіка РФ "перегріта", але до кризи ще дуже довго - економістка

Економіці Росії ще далеко до кризи, але якщо ціни на нафту кратно впадуть, то вона однозначно почнеться.

Таку думку висловила віцепрезидентка Київської школи економіки Еліна Рибакова в інтерв'ю Forbes Ukraine.

"Економіка РФ перегріта, але до кризи ще, на жаль, дуже довго", - заявила вона.

За словами економістки, складно добитися кризи, якщо Захід не перекриє російський експорт нафти.

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"Хтось може сказати, що це в принципі неможливо: могли б перекрити на шість місяців, а далі все одно знайдуть нові шляхи. Або перекриємо, а ціна зросте і частково компенсує втрати", зазначила вона.

Так, якщо завтра з якихось причин ціна на нафту знизиться до $40, то в економіці РФ однозначно почнеться криза.

"Але ціни на нафту поки не планують так падати, тому є ресурси продовжувати війну. За такої ціни на нафту РФ точно має щонайменше декілька років без кризи", - додала Рибакова.

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Нагадаємо:

Загальний дохід російських компаній у 2023 році впав на 36% - до 814 трлн руб, що випливає з даних аналітичного порталу Федеральної податкової служби Росії (ФПС).

Економічна правда.