В Україні є мережеві обмеження, які унеможливлюють передачу усієї наявної генерації - Галущенко

Через постійні російські атаки на підстанції в Україні є мережеві обмеження, що унеможливлює передачу всієї наявної генерації.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду.

"На жаль, у нас є мережеві обмеження. Але знову-таки, чому це сталося. Це наслідок російських атак на підстанції. Це постійні удари і, на жаль, удари, які іноді досягають мети", — повідомив Міністр.

Внаслідок мережевих обмежень неможливо передати всю наявну генерацію в певному регіоні.

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Нагадаємо:

Енергетики намагаються максимально скоротити строки ремонтів енергоблоків атомних електростанцій, де це дозволяють питання ядерної безпеки.

Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що найближчим часом ситуація в енергосистемі поліпшиться.

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Економічна правда.