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Понад 100 МВт розподіленої генерації планують встановити в Харкові - глава Міненерго

П'ятниця, 19 липня 2024, 15:41 - Артур Крижний

У Харкові планують встановити понад 100 МВт розподіленої генерації.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Верховній Раді.

"По Харкову працює багато різного роду штабів. У нас є чіткий план щодо генерації, чіткий план щодо додаткових emergency систем генерації, які будуть встановлені, щоб місто могло функціонувати навіть у разі відрізання від енергосистеми", - сказав він.

"Там більше буде. Там буде більше, ніж 100 МВт, розподілено по місту",- зазначив міністр.

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Нагадаємо:

На території одного з енергооб’єктів у Харкові встановили 4 когенераційні газопоршневі установки сумарною потужністю 6 МВт. 

Кабінет міністрів 12 липня виділив ще 1,9 млрд грн на відновлення теплопостачання міста Харкова. 

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Економічна правда.

енергетика електроенергія Харків
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