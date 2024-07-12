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Уряд виділив ще 1,9 млрд на відновлення теплопостачання Харкова

П'ятниця, 12 липня 2024, 18:37 - Віктор Волокіта

Кабінет міністрів 12 липня виділив ще 1,9 млрд грн на відновлення теплопостачання міста Харкова. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, яке відбувається на Харківщині. 

"Це кошти в межах гранту від Світового банку. Буде закуплено необхідне обладнання та проведені роботи, аби жителі міста взимку мали тепло у власних оселях", - розповів Шмигаль. 

За його словами, також триває робота над посиленням захисту енергетичних об’єктів та відновленням роботи ТЕЦ.

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Шмигаль також нагадав, що в червні уряд виділив Харківщині додаткові 2,5 млрд грн для проходження опалювального сезону, з яких 2,0 млрд конкретно для Харкова.

Нагадаємо:

На території одного з енергооб’єктів у Харкові встановили 4 когенераційні газопоршневі установки сумарною потужністю 6 МВт.

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Економічна правда

Шмигаль уряд Кабмін Харків
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