У Харкові на енергооб’єкті встановлюють міні-ТЕЦ
На території одного з енергооб’єктів у Харкові встановили 4 когенераційні газопоршневі установки сумарною потужністю 6 МВт.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час поїздки у місто.
За його словами, це дозволить постачати тепло мешканцям міста у разі відсутності електроенергії.
"Наразі ведуться переговори з партнерами про встановлення додаткових газотурбінних установок", - розповів Шмигаль.
Він закликав інші міста так само встановлювати альтернативні джерела енергії, щоби забезпечити безперебійне електропостачання об’єктів критичної інфраструктури.
Шмигаль також нагадав, що для підготовки до опалювального сезону Харківській області уряд в червні виділив додаткові 2,5 млрд грн.
Нагадаємо:
Борги комунальних підприємств Харкова перед "Харківобленерго" на 1 липня становили 1,213 млрд грн і є основною причиною кризового фінансового становища оператора системи розподілу (ОСР), що загрожує його діяльності.
Економічна правда