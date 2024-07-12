У Харкові на енергооб’єкті встановлюють міні-ТЕЦ

На території одного з енергооб’єктів у Харкові встановили 4 когенераційні газопоршневі установки сумарною потужністю 6 МВт.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час поїздки у місто.

За його словами, це дозволить постачати тепло мешканцям міста у разі відсутності електроенергії.

"Наразі ведуться переговори з партнерами про встановлення додаткових газотурбінних установок", - розповів Шмигаль.

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Він закликав інші міста так само встановлювати альтернативні джерела енергії, щоби забезпечити безперебійне електропостачання об’єктів критичної інфраструктури.

Шмигаль також нагадав, що для підготовки до опалювального сезону Харківській області уряд в червні виділив додаткові 2,5 млрд грн.

Нагадаємо:

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Борги комунальних підприємств Харкова перед "Харківобленерго" на 1 липня становили 1,213 млрд грн і є основною причиною кризового фінансового становища оператора системи розподілу (ОСР), що загрожує його діяльності.

Економічна правда