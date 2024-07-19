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Cвітовий IT-збій: Держспецзв'язку надала інструкцію для тих, хто працює на Windows

П'ятниця, 19 липня 2024, 12:45 - Олексій Павлиш

На тлі масового збою на операційній системі Microsoft Windows Держспецзв'язку радить скористатись інструкціями CrowdStrike для швидкого розв'язання цієї проблеми.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, Фахівці Держспецзв’язку радять: 

  • Завантажити Windows у безпечному режимі або середовищі відновлення Windows
  • Перейти до каталогу C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike
  • Знайти файл з назвою "C-00000291*.sys", і видалити його
  • Перезавантажити комп’ютер або сервер

"Рекомендуємо застосувати зазначений спосіб, поки CrowdStrike працює над усуненням проблеми і не надасть офіційної інформації", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Держспецзв’язку готові надати консультативну та практичну допомогу у розв'язанні проблеми. Для отримання допомоги радять звертатись до Урядової команди реагування CERT-UA: incidents@cert.gov.ua, тел.+38 (044) 281-88-25.

Нагадаємо:

Серія технічних збоїв порушила роботу авіакомпаній, банків і Лондонської фондової біржі в п'ятницю після того, як корпорація Microsoft повідомила про перебої в роботі своїх онлайн-сервісів.

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Також стався технічний збій у системі роботи з обслуговування клієнтів "Нової пошти". Згодом в пресслужбі повідомили, що робота всіх клієнтських систем та сервісів відновлена.

Тимчасові технічні труднощі сталися також у Sense SuperApp та у роботі мобільного оператора Vodafone.

Економічна правда

IT кібербезпека
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