Cвітовий IT-збій: Держспецзв'язку надала інструкцію для тих, хто працює на Windows
На тлі масового збою на операційній системі Microsoft Windows Держспецзв'язку радить скористатись інструкціями CrowdStrike для швидкого розв'язання цієї проблеми.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Так, Фахівці Держспецзв’язку радять:
- Завантажити Windows у безпечному режимі або середовищі відновлення Windows
- Перейти до каталогу C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike
- Знайти файл з назвою "C-00000291*.sys", і видалити його
- Перезавантажити комп’ютер або сервер
"Рекомендуємо застосувати зазначений спосіб, поки CrowdStrike працює над усуненням проблеми і не надасть офіційної інформації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Держспецзв’язку готові надати консультативну та практичну допомогу у розв'язанні проблеми. Для отримання допомоги радять звертатись до Урядової команди реагування CERT-UA: incidents@cert.gov.ua, тел.+38 (044) 281-88-25.
Нагадаємо:
Серія технічних збоїв порушила роботу авіакомпаній, банків і Лондонської фондової біржі в п'ятницю після того, як корпорація Microsoft повідомила про перебої в роботі своїх онлайн-сервісів.
Також стався технічний збій у системі роботи з обслуговування клієнтів "Нової пошти". Згодом в пресслужбі повідомили, що робота всіх клієнтських систем та сервісів відновлена.
Тимчасові технічні труднощі сталися також у Sense SuperApp та у роботі мобільного оператора Vodafone.
Економічна правда