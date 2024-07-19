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Збій у роботі стався і у Sense Bank та Vodafone 

П'ятниця, 19 липня 2024, 10:07 - Віктор Волокіта

Тимчасові технічні труднощі сталися в Sense SuperApp. 

Про це повідомили в пресслужбі Sense Bank.

Згідно з повідомленням, там не відображаються, картки та рахунки, не працюють перекази, оплата послуг та обмін валют. 

Крім того, в застосунку неможливо купити облігації та відкрити депозити й кредити.

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Цифровий банк зараз переживає незаплановану технічну перерву.

Як повідомляє Hromadske, також користувачі мережі стверджують про збій у роботі мобільного оператора Vodafone, однак компанія поки офіційно не коментувала цього.

Нагадаємо:

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У звʼязку з деякими програмними оновленнями стався технічний збій у системі роботи з обслуговування клієнтів "Нової пошти".

Економічна правда

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