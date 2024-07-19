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Збій Windows призвів до проблем у роботі систем охорони здоров'я Британії й Ізраїлю

П'ятниця, 19 липня 2024, 12:11 - Олексій Павлиш

Через масштабний світовий збій у роботі IT-систем користувачі зазнають труднощів із записом на прийом через онлайн-систему Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS). 

Про це пише Sky News.

"Користувачі стикаються з труднощами при записі на прийом до лікаря в деяких клініках Національної служби здоров'я у Великої Британії.

Коли пацієнти намагаються записатися на прийом, з'являються повідомлення про помилки", - пише видання.

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"Існують серйозні проблеми в роботі сімейних лікарів, оскільки багато хто не може записатися на прийом", - додає Sky News.

Ізраїльське видання Haaretz із посиланням на міністерство охорони здоров'я Ізраїлю пише, що глобальний збій Windows торкнувся роботи деяких лікарень у країні.

Нагадаємо:

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Серія технічних збоїв порушила роботу авіакомпаній, банків і Лондонської фондової біржі в п'ятницю після того, як корпорація Microsoft повідомила про перебої в роботі своїх онлайн-сервісів.

Також стався технічний збій у системі роботи з обслуговування клієнтів "Нової пошти". Згодом в пресслужбі повідомили, що робота всіх клієнтських систем та сервісів відновлена.

Тимчасові технічні труднощі сталися також у Sense SuperApp та у роботі мобільного оператора Vodafone.

Економічна правда

IT Британія Ізраїль
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