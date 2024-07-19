МВФ змінює постійного представника в Україні

Міжнародний валютний фонд призначив італійку Прісциллу Тоффано (Priscilla Toffano) постійним представником в Україні.

Про це повідомили в представництві МВФ в Україні.

"З 1 серпня цього року вона замінить на цій посаді Ваграма Степаняна, який після трьох років перебування на цій посаді повертається до центрального офісу МВФ", - зазначається в релізі.

Уточнюється, що Тоффано працює в МВФ з 2013 року.

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"Зміна постійних представників є усталеною практикою в МВФ для забезпечення ротації своїх співробітників", - зазначив Фонд.

Як передає "Інтерфакс-Україна", згідно з даними в LinkedIn, з вересня 2013 до травня 2023 року Тофано працювала в МВФ економістом, після чого була підвищена до старшого економіста. Також була стажистом-докторантом (PhD Intern) у 2011-2012 роках у Європейському центральному банку та Банку Англії, а у 2017-2019 роках - запрошеним науковим співробітником Лондонської школи економіки (LSE).

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Після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду розміром 2,2 млрд дол, борг України перед МВФ зріс до 13,85 млрд дол.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) за підсумками четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF України оновив базовий сценарій щодо України на 2024 рік. Якщо раніше Фонд прогнозував зростання ВВП на 3-4%, то тепер цей показник зменшено до 2,5-3,5%.

Економічна правда