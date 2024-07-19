Світовий збій в ІТ-системах: усі цифрові канали УЗ працюють

"Укрзалізниця" заявила, що всі її цифрові канали працюють - світовий збій в ІТ-системах на роботу залізниці не вплинув.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

"Всі цифрові канали Укрзалізниці працюють, світовий збій в ІТ-системах на роботу залізниці не вплинув. Продовжуємо рух", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

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Серія технічних збоїв порушила роботу авіакомпаній, банків і Лондонської фондової біржі в п'ятницю після того, як корпорація Microsoft повідомила про перебої в роботі своїх онлайн-сервісів.

Також стався технічний збій у системі роботи з обслуговування клієнтів "Нової пошти". Згодом в пресслужбі повідомили, що робота всіх клієнтських систем та сервісів відновлена.

Тимчасові технічні труднощі сталися також у Sense SuperApp та у роботі мобільного оператора Vodafone.

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Економічна правда