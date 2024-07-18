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На Дніпропетровщині екстрені відключення: графіки можуть не діяти

Четвер, 18 липня 2024, 14:52 - Артур Крижний

Енергетики запровадили екстрені відключення у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Укренерго" вводить екстрені відключення у Дніропетровській області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень можуть не діяти.

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Нагадаємо:

Через аварії на двох енергооб'єктах з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у Києві та 11 областях.

Енергокомпанія ДТЕК вводить з 24 червня нові графіки відключень для Дніпропетровської області, які допоможуть краще проходити піки навантаження.

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Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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