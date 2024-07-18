У 2024 році українці купили вдвічі більше вживаних авто з США

У порівнянні з першою половиною 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився вдвічі.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".

Зазначається, що за пів року в Україні було зареєстровано 21,2 тис. вживаних легковиків із Сполучених Штатів.

В повідомленні йдеться, що 19% вживаних авто, що з січня по червень перейшли на українські номери були з США.

Реклама:

Найбільша частка з цієї кількості (47%) - машини з бензиновими двигунами.

Більше третини (34%) - електромобілі.

Гібридним та авто з ГБО належить по 7%.

Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

Tesla Model 3 - 2330 од.; Tesla Model Y - 1770 од.; Ford Escape - 1437 од.; Jeep Cherokee - 1346 од.; Volkswagen Passat - 1271 од.

Повідомляється, що середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у цьому році – 6 років.

Нагадаємо:

Реклама:

У першому півріччі 2024 року український автопарк поповнили понад 24,4 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

У червні 2024 року український автопарк поповнили близько 5,2 тис. нових легкових авто.