У 2024 році українці купили вдвічі більше вживаних авто з США
У порівнянні з першою половиною 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився вдвічі.
Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".
Зазначається, що за пів року в Україні було зареєстровано 21,2 тис. вживаних легковиків із Сполучених Штатів.
В повідомленні йдеться, що 19% вживаних авто, що з січня по червень перейшли на українські номери були з США.
- Найбільша частка з цієї кількості (47%) - машини з бензиновими двигунами.
- Більше третини (34%) - електромобілі.
- Гібридним та авто з ГБО належить по 7%.
- Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.
В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- Tesla Model 3 - 2330 од.;
- Tesla Model Y - 1770 од.;
- Ford Escape - 1437 од.;
- Jeep Cherokee - 1346 од.;
- Volkswagen Passat - 1271 од.
Повідомляється, що середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у цьому році – 6 років.
Нагадаємо:
У першому півріччі 2024 року український автопарк поповнили понад 24,4 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
У червні 2024 року український автопарк поповнили близько 5,2 тис. нових легкових авто.