Понад 700 підприємств та організацій в Україні визнали критично важливими

Міністерство економіки визнало критично важливими понад 700 підприємств, установ і організацій.

Про це повідомляє заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, передає Forbes Ukraine.

Наразі Єдиний перелік критично важливих підприємств ще формується і цей процес курує Мінцифри, сказав Кіндратів.

Підприємства, які держава визнала критично важливими, можуть забронювати працівників від мобілізації.

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В повідомленні уточнюють, що статус критично важливого підприємство отримує на рік.

Компанії, які ще не мають статусу критично важливих можуть подати заявку до міністерства на його отримання.

Мінекономіки проводить засідання відповідної комісії з визначення критичної важливості щосереди, на кожному розглядається не менше 20 заяв. Відповідь щодо статусу компанія отримує протягом 10 днів.

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