Американські виробники сонячних панелей відстають від тих, якими володіє Китай

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Китайські компанії матимуть щонайменше 20 гігават річних потужностей виробництва сонячних панелей на території США протягом 2025 року і зможуть обслуговувати половину ринку США.

Про це повідомляє Reuters.

Будівництво сонячних заводів у США китайськими компаніями стрімко зростає, що дає Китаю можливість домінувати в новій галузі, оскільки інші американські заводи намагаються конкурувати, попри федеральні субсидії.

Повідомляється, що китайські компанії матимуть щонайменше 20 гігават річних потужностей виробництва сонячних панелей на території США протягом наступного року, цього достатньо, щоб обслуговувати приблизно половину ринку США.

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Прогнозоване стрімке зростання виробництва сонячних панелей у США китайськими компаніями раніше не повідомлялося, і це викликає занепокоєння щодо кліматичної політики президента Джо Байдена.

Зазначається, що хоча адміністрація США зацікавлена в нових інвестиціях, які створюють робочі місця для американців в галузі чистої енергетики, уряд також відчайдушно намагається запобігти надмірній залежності від геополітичного конкурента Китаю, оскільки економіка переходить від нафти і газу до відновлюваних джерел енергії.

"У китайців набагато більше досвіду в будівництві заводів і налагодженні ланцюжків поставок", – говорить дослідник ринку сонячної енергетики з Національної лабораторії відновлюваної енергетики Міністерства енергетики США Девід Фельдман.

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Китайські компанії, які сьогодні є найбільшими постачальниками компонентів сонячних батарей та акумуляторів для електромобілів, що імпортуються до США, складають п'яту частину сонячних заводів, про відкриття яких було оголошено після прийняття США нових кліматичних субсидій.

Нагадаємо:

Адміністрація Байдена планує виділити американським автовиробникав майже 1,1 млрд дол для модернізації виробництва електрокарів.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підвищує тарифні ставки на імпорт китайських товарів, серед яких напівпровідники, акумулятори, сонячні батареї та електромобілі.