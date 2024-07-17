Додатком "Укрзалізниці" користується понад 2,5 мільйона людей

Додаток "Укрзалізниці" продовжує набирати базу користувачів, яка перетнула позначку у 2,5 млн. За червень 2024 року 45% всіх квитків покупались через застосунок.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Перетнули позначку у 2,5 млн користувачів застосунку Укрзалізниці!", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від моменту запуску власного застосунку, пасажири за його допомогою придбали 15,7 млн квитків. А ще - верифікували через Дію 400 тис акаунтів, щоб мати доступ до розширеного функціонала застосунку.

Реклама:

Крім того, додаток вже має 71 тис акаунтів, зареєстрованих з іноземних номерів - переважно з Польщі, Німеччини та Великої Британії.

Повідомляється, що доля застосунку серед всіх інших каналів продажу зростає: за останній місяць 45% всіх квитків покупались саме через застосунок.

Нагадаємо:

Реклама:

АТ "Укрзалізниця" забезпечила доступ до Wi-Fi у 75% швидкісних поїздів.

Залізницю європейських стандартів почали будувати 11 квітня, але на разі укладено лише першу ланку.