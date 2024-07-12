Будівництво євроколії Чоп-Ужгород за три місяці не зрушило з місця

Залізницю європейських стандартів почали будувати 11 квітня, але на разі укладено лише першу ланку.

Про це повідомляє колишній директор департаменту з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр Красноштан, передає ЦСТ.

Євроколію Чоп – Ужгород не будують з квітня, відколи "Укрзалізниця" оголосила про старт будівництва.

Зазначається, що першу ланку євроколії уклали 11 квітня в присутності премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля та голови правління Укрзалізниці Євгена Лященка.

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"Укладено першу рейкошпальну решітку, що свідчило про те, що вже дуже скоро українці отримають шикарну можливість подорожей до ЄС. Але після трьох місяців піднесення обрушилось: перша решітка поки що залишається крайньою на момент. Відповідно, оптимізм згасає", – зазначив в зверненні Красноштан.

Повідомляється, що Ужгород мав стати першим обласним центром, який отримає сполучення з Європою колією європейського зразка шириною 1435 мм.

Нагадаємо:

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12 червня прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно двох учасників злочинної схеми, обвинувачених у зловживаннях, які завдали АТ "Укрзалізниця" збитків на понад 206 млн грн.

АТ "Укрзалізниця" розпочало будівництво європейської колії "Чоп-Ужгород" – один із проєктів стратегічної програми розвитку залізничної інфраструктури для інтеграції України до ЄС.