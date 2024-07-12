Будівництво євроколії Чоп-Ужгород за три місяці не зрушило з місця
Залізницю європейських стандартів почали будувати 11 квітня, але на разі укладено лише першу ланку.
Про це повідомляє колишній директор департаменту з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр Красноштан, передає ЦСТ.
Євроколію Чоп – Ужгород не будують з квітня, відколи "Укрзалізниця" оголосила про старт будівництва.
Зазначається, що першу ланку євроколії уклали 11 квітня в присутності премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля та голови правління Укрзалізниці Євгена Лященка.
"Укладено першу рейкошпальну решітку, що свідчило про те, що вже дуже скоро українці отримають шикарну можливість подорожей до ЄС. Але після трьох місяців піднесення обрушилось: перша решітка поки що залишається крайньою на момент. Відповідно, оптимізм згасає", – зазначив в зверненні Красноштан.
Повідомляється, що Ужгород мав стати першим обласним центром, який отримає сполучення з Європою колією європейського зразка шириною 1435 мм.
Нагадаємо:
12 червня прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно двох учасників злочинної схеми, обвинувачених у зловживаннях, які завдали АТ "Укрзалізниця" збитків на понад 206 млн грн.
АТ "Укрзалізниця" розпочало будівництво європейської колії "Чоп-Ужгород" – один із проєктів стратегічної програми розвитку залізничної інфраструктури для інтеграції України до ЄС.