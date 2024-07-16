"Укрзалізниця" обладнала Wi-Fi 75% швидкісних поїздів

АТ "Укрзалізниця" забезпечила доступ до Wi-Fi у 75% швидкісних поїздів.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наразі завершуються роботи з оснащення поїздів "Інтерсіті" обладнанням доступу до інтернету відповідно до затвердженого інвестиційного проєкту "Розгортання телекомунікаційної мережі в поїздах "Інтерсіті" та організація бездротового доступу до ресурсів мережі Інтернет"... Необхідне обладнання встановлено вже в 75% швидкісних поїздів", - зазначила "Укрзалізниця".

Повідомляється, що тривають пусконалагоджувальні роботи та проводиться відповідне тестування.

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У рамках проведення тестування забезпечено доступ пасажирів до інтернету, виконується аналіз якості послуг.

Агентство також зауважило, що в поїзді "УЗ" до Перемишля безкоштовно надається 1 ГБ інтернету на один пристрій. Анонсовано можливість купівлі додаткових обсягів, але наразі вона не активна.

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З 1 серпня АТ "Укрзалізниця" додає жіночі купе на чотирьох рейсах далекого сполучення.

Економічна правда