"Укрзалізниця" обладнала Wi-Fi 75% швидкісних поїздів
АТ "Укрзалізниця" забезпечила доступ до Wi-Fi у 75% швидкісних поїздів.
Про це повідомила пресслужба компанії, передає "Інтерфакс-Україна".
"Наразі завершуються роботи з оснащення поїздів "Інтерсіті" обладнанням доступу до інтернету відповідно до затвердженого інвестиційного проєкту "Розгортання телекомунікаційної мережі в поїздах "Інтерсіті" та організація бездротового доступу до ресурсів мережі Інтернет"... Необхідне обладнання встановлено вже в 75% швидкісних поїздів", - зазначила "Укрзалізниця".
Повідомляється, що тривають пусконалагоджувальні роботи та проводиться відповідне тестування.
У рамках проведення тестування забезпечено доступ пасажирів до інтернету, виконується аналіз якості послуг.
Агентство також зауважило, що в поїзді "УЗ" до Перемишля безкоштовно надається 1 ГБ інтернету на один пристрій. Анонсовано можливість купівлі додаткових обсягів, але наразі вона не активна.
Нагадаємо:
З 1 серпня АТ "Укрзалізниця" додає жіночі купе на чотирьох рейсах далекого сполучення.
Економічна правда